В Петербурге задержали молодых людей по подозрению в избиении прохожих на камеру

Двоих молодых людей задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в избиении прохожих. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Это 18-летний учащийся колледжа и 21-летний иностранец", - написала она в телеграм-канале.

Они доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы. Полицейские ведут поиски остальных соучастников.

Видеозаписи с нападениями ранее были опубликованы в интернете. В частности, на одной из видеозаписей зафиксировано избиение мужчины в торговом центре.

Ранее полиция в Волгограде задержала троих подростков, которые грабили прохожих, угрожая молотком. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Молодые люди заключены под стражу.

До этого в Тюмени суд отправил под арест троих участников драк со школьниками. В СМИ сообщалось, что молодые люди - "из Азербайджана, но с российскими паспортами".