21 Февраля 2024
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Образование Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Накануне.ru

На Севере могут распространить программу "Земский учитель" почти на все города

Ямал предлагает расширить федеральную программу "Земский учитель" на города в Арктической зоне РФ с численностью населения до 200 тыс. жителей.

Программа стартовала в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина с целью привлечь педагогов в сельскую местность. Переехав на село или в малые города с населением до 50 тыс. жителей, такой учитель получает единовременную компенсационную выплату 1 млн рублей. Ямал предлагает поднять эту планку до 200 тыс. жителей, то есть распространить программу "Земский учитель" почти на все города Севера (кроме Мурманска, где проживает более 250 тыс.). Предложение озвучила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец в Совете Федерации на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре по теме развития образования на Ямале.

По ее данным, с начала действия программы в регионе приехали работать в поселки и малые города всего 49 педагогов. Сенаторы рекомендовали Минпросвещения РФ рассмотреть предложение Ямала для привлечения учителей в города Арктической зоны РФ, но в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных для выделения субъекту РФ.

Если предложение будет принято, программа "Земский учитель" придет в такие города, как Норильск, Новый Уренгой и др.

Теги: земский учитель, Север, Арктика


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