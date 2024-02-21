В Тюмени открылся первый в регионе военный учебный центр на базе ВУЗа

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в Тюменском государственном университете открылся первый в регионе военный учебный центр (ВУЦ) на базе вуза. Его возглавил инженер по образованию, участник специальной военной операции полковник Дмитрий Маврин.

Сейчас в ВУЦ обучаются более 100 человек по инженерно-саперным специальностям. По итогам студенты получат воинские звания (сержанты и рядовые). Губернатор напомнил, что в декабре на "Прямой линии" президент России сказал, что "самое лучшее воспитание – на личном примере". Так что у студентов есть уникальная возможность осваивать материал не просто "по бумажке".

"Самое главное здесь – ценные знания. С ребятами занимаются преподаватели с боевым опытом. Студентам успехов в военной учебе", - написал Моор в своем telegram-канале.

ВУЗ основан 16 сентября 1930 г. С 1 сентября 2022 г. в учреждении реализуется новая образовательная модель 2+2, которая позволяет студентам уточнять или изменять направление профессиональной подготовки вплоть до окончания второго курса. В международном рейтинге "Три миссии университета" ТюмГУ в 2023 г. значительно улучшил свои позиции и входит в мировом рейтинге в интервальную группу 901 – 1000. Среди российских вузов находится в интервальной группе 37-41.