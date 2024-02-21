Депутаты Ивановского парламента передали 98-й воздушно-десантной дивизии автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь

Депутаты фракции «Единая Россия» Ивановской областной Думы передали военнослужащим 98-й воздушно-десантной дивизии автомобиль УАЗ. Также десантникам передана материальная помощь из всех муниципалитетов Ивановской области. Вручение состоялось в областном центре 20 февраля.

«Россия – великая держава, и никто не отнимет у нас свободу, независимость и желание жить и любить», – подчеркнул вице-спикер Ивановской областной Думы Владимир Гришин, открывая митинг. По его словам, ивановцы активно поддерживают участников специальной военной операции: плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, женщины вяжут теплые вещи, дети пишут добрые и трогательные письма.

Участники акции выразили благодарность ивановским десантникам за их ратный труд, героизм и преданность долгу. «Благодаря российским военнослужащим мы имеем возможность трудиться, растить детей, быть уверенными в том, что все, что нам дорого, находится под надежной защитой», – сказала депутат Ивановской областной Думы Анжелика Гатаулина.

От лица командования дивизии признательность депутатам выразил временно исполняющий обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии-полковник Григорий Курчанинов. «На протяжении всей специальной военной операции наша ивановская земля, наши жители оказывают всяческую помощь тем, кто выполняет служебные задачи. Ребята чувствуют вашу поддержку. Это очень важно для них. Даже простое доброе слово, простая весточка из дома, открытка от ребенка очень важны для каждого бойца на передовой», – отметил он.

Как сообщает пресс-служба Ивановской областной думы, депутаты регулярно помогают военнослужащим, выполняющим служебный долг в ходе специальной военной операции. Напомним, что еще один УАЗ депутаты передали десантникам в канун нового года. Тогда бойцов поддержали также предприниматели из Кинешмы – они передали участникам СВО квадрокоптер, тепловые пушки, перевязочные средства и медикаменты. На этот раз из муниципалитетов привезли теплые вещи, одеяла, нательное белье, кондитерские изделия.