Правовое управление Госдумы выступило против запрета абортов в частных клиниках

Правовое управление Госдумы обнародовало заключение к законопроекту о запрете абортов в частных клиниках. Оно выступило против такого запрета.

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Законопроект внесло в декабря прошлого года Заксобрание Нижегородской области. Речь о том, чтобы делать аборты только в государственных больницах. Но в аппарате Госдумы отмечает, что уничтожить зачатого ребенка можно в рамках базовой программы ОМС. А в реестре медорганизаций, предоставляющих услуги по медстраховке, есть частные клиники. И они они не имеют права отказывать. То есть законопроект не согласуется с действующим законодательством.

Президент РФ Владимир Путин также недавно заявил, что аборты нельзя ограничивать.

Официально в России уничтожается до 500 тыс. зачатых детей ежегодно. Но по частным клиникам нет никаких данных, признают законодатели. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что абортов ежегодно делается от 800 тыс. до 1,5 млн. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также считает, что абортов минимум в три раза больше, чем по официальным данным.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала ряд поручений по абортам, но они практически не направлены на снижение их числа.

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих считает, что ничего неожиданного в отрицательном заключении аппарата Госдумы нет. Нужно время, чтобы люди осознали масштаб проблемы. К этому подталкивает и катастрофическое вымирание страны.

"Резкий скачок мнений из "однозначно аборт" в сторону "тема, конечно, не радостная". Это полшага до полного переосмысления происходящего... Я к чему. Мы идем по дороге, и она достаточно широка и открыта. Уже (!) широка и открыта", - написала Машкова-Благих.

По данным Росстата, с 1957 года в России было убито более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.