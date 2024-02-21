В Госдуме не исключают, что QIWI-кошельки заблокированы безвозвратно

В Госдуме не исключают, что деньги на электронных кошельках клиентов QIWI-банка заблокированы безвозвратно. Ранее Центральный банк России заявил, что средства на QIWI-кошельках не застрахованы в Агентстве страхования вкладов. Сегодня регулятор отозвал у банка лицензию.

"С одной стороны, ни для кого не было секретом, что эта платежная система долгое время использовалась для различных криминальных махинаций в интернете и торговли запрещенными услугами и товарами. Поэтому остановка деятельности QIWI создаст преступникам большие сложности, и это, безусловно, хорошо", _ пишет в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"С другой стороны, многие российские граждане использовали QIWI для обхода несправедливых ограничений западных онлайн-платформ: в частности, многие геймеры пополняли с его помощью свои Stеam-аккаунты. Законопослушных пользователей у сервиса было достаточно много, и сейчас их средства на электронных кошельках оказались заблокированы (не исключено, что безвозвратно)", - добавляет депутат.

Он считает, что клиенты QIWI сами виноваты, поскольку "Центробанк неоднократно заявлял о нарушениях, допущенных QIWI Банком, и это должно было стать четким сигналом гражданам о том, что они сильно рискуют, доверяя свои деньги этой организации". "Тем не менее, рассчитываю, что интересы добросовестных пользователей сервиса будут соблюдены", - добавил Горелкин.