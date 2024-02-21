21 Февраля 2024
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Образование Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Благодаря решениям Президента за несколько лет мы построили 15 новых школ и 67 отремонтировали

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании с президентом Владимиром Путиным по теме выполнения программы капремонта школ. Совещание проходило в режиме видеоконференции с подключением из 16 российских регионов.

Губернатор Южного Урала вышел на связь с главой государства из общеобразовательной школы № 28 Миасса, где он находился с рабочим визитом и осматривал обновленное учебное заведение.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

А сегодня, 21 февраля, губернатор поучаствовал в церемонии открытия общеобразовательной школы в деревне Сарафаново Чебаркульского муниципального района.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Школа №28 в Миассе прошла капитальный ремонт, помимо модернизации, осуществленной по федеральной программе, здесь обновили материально-техническую базу для более современного ведения обучения и всесторонней внеурочной деятельности. Вместе с губернатором Челябинской области в подключении по ВКС участвовали директор и учителя школы.

«Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, покрасить стены и пол, хотя и это важно, — это, что называется, базовые вещи. Но повторю: задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны во всех регионах, в городах и на селе», — отметил Владимир Путин.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Миасская школа, из которой губернатор и директор образовательного учреждения участвовали в совещании с Президентом, была капитально отремонтирована в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»: работы коснулись крыльца, цоколя, кровли и фасада здания. Заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, ремонт полов и инженерных сетей: отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и пожарной сигнализации. Ремонтные работы здесь завершились 31 августа 2023 года.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Благодаря решениям Президента, нацпроекту «Образование» за несколько лет мы построили 15 новых школ, еще 67 отремонтировали. И останавливаться не планируем — сделать нужно еще очень много», - отметил Алексей Текслер.

На Южном Урале только в 2023 году на модернизацию школьных систем образования израсходовано около 580 млн рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов, которые были направлены 7 муниципалитетам на капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 11 школ, рассказали Накануне. RU в министерстве образования и науки Челябинской области.

В текущем году Челябинская область получит субсидию на капремонт еще 6 объектов. Это школа №34 в Озерске, школа №53 в Челябинске, школа №10 в Пласте, Рождественская СОШ им.М.И.Антипина Увельского района, школа в селе Николаевка Варненского района и Метелевская средняя школа Аргаяшского района.

В ходе церемонии открытия новой школы в селе Сарафаново Чебаркульского района 21 февраля губернатор Алексей Текслер отметил, что это образовательное учреждение фактические ничем не отличается от новых школ в больших городах страны.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Сегодня сельские школы ничем не отличаются от самых современных городских школ. Я очень рад за жителей Сарафаново, близлежащих населенных пунктов, потому что в школу будут приезжать в том числе ученики других населенных пунктов. Мы в декабре прошлого года передали для этих целей школе новый автобус. Так как школа самая современная, здесь есть большой спортивный зал, актовый зал, стадион. Школа будет работать не только в режиме образовательного учреждения, но и станет центром притяжения для всего села и округи», - сказал губернатор.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В новой школе Миасса планируется открыть филиал детской школы искусств, спортивные секции, здесь будет располагаться районный центр «Движения первых».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Открытие новых и капитально отремонтированных школьных зданий в регионе становится праздником для жителей, педагогов, родителей, но прежде всего для самих учащихся.

«Мы наблюдали за реакцией детей, которые входили в школу, видели восторженные глаза и восхищение. И, конечно, это самое ценное! Мы уверены, что капитальный ремонт позволит нам достичь новых высот, обеспечит нашим ученикам наилучшие возможности для достижения успеха в учебе и жизни», – отмечала директор Вандышевской средней школы Светлана Фомина на торжественном мероприятии в рамках открытия этой средней школы после капитального ремонта в начале февраля 2024 года.

Теги: путин, текслер, капитальный ремонт школ, образование


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