ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает Reuters.

Европейские источники агентства сообщили, что под новые ограничения попадают около 200 компаний и физлиц, но в пакет не вошли новые отраслевые меры.

Ранее сообщалось, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может ограничить перемещение российских дипломатов по территории союза. В целом же этот пакет санкций, по данным СМИ, будет носить "символический" характер из-за коротких сроков, в которые он был согласован. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.