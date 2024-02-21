В Перми открылся центр подбора персонала "Уралкалия"

В Перми в торгово-развлекательном центре "iMall Эспланада" состоялось торжественное открытие центра подбора персонала компании "Уралкалий". Основная задача центра – трудоустройство в компанию новых сотрудников.

Жителям и гостям города будут предложены разные варианты работы: вахтовым методом и с учетом релокации – переезда на новое место жительства. Офис, оформленный в фирменном стиле "Уралкалия", расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра. При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях.

"Открывая центр по подбору персонала в столице края, "Уралкалий" становится ближе к потенциальным сотрудникам. Для нас главный приоритет в работе – люди. Именно от их квалификации и профессионализма зависит общий успех компании. Теперь любой желающий может прийти в центр, получить ответы на свои вопросы и узнать о работе на одном из крупнейших предприятий Верхнекамья", - цитирует пресс-служба предприятия заместителя генерального директора – директора по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий" Ирину Константинову.