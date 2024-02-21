У россиян нет усталости от СВО - Рогозин

Экс-глава Роскосмоса, ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что в российском обществе нет усталости от СВО, она есть только у "релокантов-крыс".

По мнению Рогозина, россияне испытывают "реальную солидарность с армией".

"У нас какая усталость? У нас эти релоканты, крысы. Они давно по жизни устали, с рождения. Чуть что — хвост свой подлизнули и понеслись куда-то, негодяи. У меня к ним отношение глубочайшего презрения. Нет агрессии, но презираю их просто. Имею право на то", - заявил Рогозин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"У кого еще усталость есть? А с чего у нас усталость вдруг возникла? У нас как было мирное время, так оно и есть. Говорить о том, что у нас Москва, жизнь в Москве как-то изменилась… да ладно, как были салюты, стреляли, так они и стреляют, и на Новый год стреляли салюты. Народ в ресторанах сидел, так и сидит. А чего изменилось сильно? Ничего не изменилось", - заявил сенатор.