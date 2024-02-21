21 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Половинчатость налицо". Слова Путина о поддержке традиционных ценностей подвергли критике

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что традиционные ценности являются едиными для любого здорового человека. Однако председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает, что в этом отношении политика российских властей половинчатая.

Он отмечает, что в мире есть сильная симпатия к самой теме традиционных ценностей, потому что Запад продвигает разрушительные идеи. И это единственная реальная возможность для России создать "мягкую силу", которой очень не хватает. В частности, это возможность полного перехвата мировой повестки в области прав человека. Но пока этого нет.

Например, любое упоминание о проблеме огромного числа абортов тут же упирается в "права женщин". Притом что никакого "права на аборт" нет ни у кого ни в международном праве, ни в Конституции РФ, ни в законах. Однако сам Путин на большой пресс-конференции заявил, что аборты ограничивать нельзя.

"Говорится, что мы не пойдем по безумному пути ювеналки – но все знают, что мы по нему ушли уже запредельно далеко. У нас вон глава думского Комитета "по защите семьи" громко рассуждает о том, что надо побольше вмешиваться в семейную жизнь, чтобы защищать детей от родителей", - пишет Парфентьев.

Он также напоминает, что Россия состоит в ВОЗ, ЮНИСЕФ и других подобных структурах, которые официально продвигают половые извращения. Также необходимо навсегда запретить любые формы "цифровой диктатуры" и "медицинского фашизма" в виде принуждения к "цифре", прививкам, "средствам профилактики", QR-кодам. Это никак не совместимо с традиционными представлениями о человеке, заключает эксперт.

Теги: традиционные, ценности


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