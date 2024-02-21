«Детский» бюджет в Новосибирской области подрос более, чем в 2 раза за 6 лет

В Новосибирской области за последние шесть лет увеличилось количество многодетных семей, вдвое увеличился «детский» бюджет. Импульсом для развития данного направления послужил январский Указ Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Направления развития социальной сферы были представлены в Правительстве региона на расширенном заседании по вопросу «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».

Как доложила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, в целях реализации поручения Президента Российской Федерации в регионе сформирована целостная система поддержки семей с детьми разных возрастных категорий.

«Решение проблем качества жизни семей с детьми осуществляется в регионе не только через инструменты финансовой поддержки, но и через развитие социальной инфраструктуры, – отметила Екатерина Москалева. – С целью формирования бесшовного маршрута помощи семьям в различных жизненных ситуациях, открываются социальные многофункциональные центры, задача которых, прежде всего, повысить эффективность и качество оказываемой помощи, сократить время ожидания, обеспечить работу в режиме «одного окна». Работа по поддержке семей отвечает целям и задачам национального проекта «Демография», инициированного Президентом России».

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, в результате в регионе сохраняется стабильный рост общего количества многодетных семей и детей в них: на 47% количество семей, на 42% – детей в них. 2024 год объявлен Президентом РФ Годом семьи, в регионе сформирован План основных мероприятий Года семьи в Новосибирской области, акцент в котором сделан на поиск новых решений по повышению статуса и роли семьи в обществе, в том числе на укрепление семейных ценностей. Указ Президента РФ №63 от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей» стал импульсом для ревизии предоставляемых выплат и пособий. По ее результатам будут сформированы предложения по усовершенствованию действующей системы.

За прошедшие годы уже значительно переформатирована инфраструктура поддержки семей с детьми. «Детский» бюджет за 6 лет вырос более чем в 2 раза. В целом в регионе за шестилетний период размер соцподдержки в регионе увеличился на 50%, число получателей социальных выплат достигло 937 тысяч человек. Правительством Новосибирской области жителям региона предоставляется 106 мер социальной поддержки, размер которых ежегодно индексируется. Для обеспечения стабильной финансовой устойчивости семей реализуются мероприятия по обеспечению занятости населения, поддержке рынка труда.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева отметила позитивные изменения в сфере социальной политики Новосибирской области. Прежде всего, это переход на принципы проактивности, когда социальные службы сами сообщают гражданину о возникших у него правах на получение льгот и выплат при наступлении определенной жизненной ситуации. Это позволяет гражданам узнавать о полагающихся мерах поддержки и услугах, а также получать их по факту наступления жизненных обстоятельств. В проактивном формате в 2023 году предоставлено более 34 тысяч мер поддержки.