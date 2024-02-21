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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Открытие комитета поддержки Путина в Екатеринбурге срочно перенесли из опозоренного ОДО

Слухи о скандальной БДСМ-вечеринке в Окружном доме офицеров Екатеринбурга, вероятно, дошли до семьи президента Владимира Путина. Его двоюродный племянник Роман Путин, приехавший накануне в уральскую столицу, чтобы случайно не "войти не в те двери", перенес открытие Всероссийского комитета поддержки президента в музей "Россия - моя история".

До последнего момента открытие регионального отделения планировалось в ОДО, однако менее чем за два часа до мероприятия журналистам сообщили о переносе места проведения. Площадку любезно предоставила администрация губернатора.

Роман Путин на встрече с Андреем Ветлужских в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что эротическая вечеринка прошла в стенах Дома офицеров Екатеринбурга еще в ноябре, однако широкой публике об этом стало известно накануне. По данным СМИ, подобные вечеринки не редкость в столице Урала, однако выбор места для очередной из них поразил общественность и заинтересовал активистку Екатерину Ипатову, которая попросила Генпрокуратуру провести проверку.

"Голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества, совершали сексуальные действия в библиотеке Дома Офицеров и других помещениях, вытирали ноги об исторические документы, предавались разврату на стендах с книгами о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, на фоне плакатов о чести и достоинстве", - пишет в своем обращении активистка.

Любопытно, что на одной из таких вечеринок был замечен директор департамент журналистики УрФУ Иван Некрасов. Областной Союз журналистов и руководство федерального университета не комментируют этот инцидент.

После скандала заместитель директора Дома офицеров Георгий Подкорытов уволился, а сам глава ОДО Андрей Зуев не идет на контакт с журналистами.

Теги: БДСМ-вечеринка, Екатеринбург, ОДО, Роман Путин, Всероссийский комитет поддержки Путина


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Ранее 21.02.2024 14:32 Мск Проведение концерта в ОДО с участием Путина под вопросом. БДСМ-скандал сыграл свою роль

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