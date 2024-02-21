В Нижневартовске инвалид вынужден пешком подниматься на седьмой этаж

В Нижневартовске прокуратура выяснит, действительно ли мужчина с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж.

В доме, где живет указанный человек, якобы продолжительное время неисправен лифт, сообщает прокуратура Югры.

В октябре 2023 г. глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращениям жителей югорского поселка Федоровский о нарушении их жилищных прав. Люди пожаловались на то, что власти долгое время не принимают меры по расселению их из непригодного жилья. Дома строили из некачественных материалов. В них проживают пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.