21 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новосибирская область приступает к новому этапу реализации национальных проектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги социального и демографического развития региона за несколько лет, обозначил направления работы на предстоящий период.

«Я ориентировал своих коллег подвести итоги прошедших пяти-шести лет, сформулировать задачи, ориентиры на более длинный период, чем год. Основания для этого есть – идёт пересборка национальных проектов, которые были запущены по инициативе Президента России в 2018 году. Какие-то нацпроекты заканчивают своё действие в 2024-м, какие-то продлены до 26-го и даже до 30-го года – отдельные федеральные программы. В любом случае они потребуют актуализации. И сегодня Правительство Российской Федерации вместе с Администрацией Президента этим активно занимаются. Моё мнение: наша задача, как региона, который привык идти всегда на полшага-шаг впереди, нужно быть готовым предлагать своё. Также важно «напитаться» определёнными амбициями, вспомнить, что за эти 5-6 лет при поддержке, а иногда и прямых инициативах и решениях нашего Президента нам удалось сделать. Сделать то, что в 2018 году мы даже не предполагали, что это возможно, и что мы это осилим. Предлагаю сегодняшним отчётом продолжить формирование наших планов – опять же на полшага вперёд. Что мы хотим сделать в развитии социальной сферы, как воспользоваться будущими редакциями национальных проектов, которые обязательно будут объявлены в этом году, как их можно дополнить нашими региональными программами» – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

В ходе расширенного заседания с докладом «Социальное благополучие населения как приоритет развития региона» выступила и.о. министра труда и социального развития Екатерина Москалева, доклад «Образование Новосибирской области в условиях технологического суверенитета» представила министр образования Мария Жафярова, с докладом «От здоровой семьи к здоровому обществу» выступил министр здравоохранения Константин Хальзов, с докладом «Новосибирская область – новое спортивное измерение» – министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Реализация национальных проектов «Образование», «Демография» позволили развернуть в регионе масштабное строительство объектов образования. С 2018 по 2024 годы в Новосибирской области введены в эксплуатацию 29 школ проектной мощностью 21184 места. В 2024 году запланирован ввод вводим еще 15 школ, на 10650 мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона.

Растет количество мер социальной поддержки жителей Новосибирской области. Сейчас министерством труда и социального развития предоставляются 106 мер поддержки. За прошедшие годы значительно изменена действующая в региона инфраструктура поддержки семей с детьми. В результате проводимой работы общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 16%. Сохраняется стабильный рост общего количества многодетных семей и детей в них.

(2024)|Фото: nso.ru

Благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» на территории региона строятся новые объекты: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и ФАПы. В 2023 году сданы в эксплуатацию 10 крупных объектов здравоохранения. Продолжается строительство детской поликлиники в городе Барабинск, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год.

По поручению Президента реализуется федеральный проект «Спорт-норма жизни» и его региональный сегмент. Количество инфраструктурных объектов для занятий спортом в Новосибирской области в период с 2019 по 2023 год возросло на 1238 объектов, из них более 200 объектов – создано в 2023 году.

Теги: национальные проекты, андрей травников, президент, демография, социальные выплаты


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