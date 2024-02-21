ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали администратора антироссийского Telegram-канала из Читы, который подозревается в госизмене.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, сообщает РИА Новости. По версии следствия, он собирал данные о российских военных, а также занимался антироссийской пропагандой.

Обвиняемого поймали при попытке выезда за границу. Он планировал обратиться в посольство США за получением политического убежища.

Ранее в Екатеринбурге задержали гражданку РФ и США по подозрению в государственной измене. 33-летняя жительница Лос-Анджелеса занималась в уральской столице сбором и переводом средств украинским военным.

Предположительно, подозреваемую зовут Ксения, она выучилась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге и ездила выступать в США, а высшее образование получила на истфаке УрФУ в 2014-м. После этого поступила в Университет Мэриленда в Балтиморе и переехала уже окончательно, вышла замуж за американца. В США женщина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.