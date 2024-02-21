21 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Книгам Достоевского и Уайльда ничего не угрожает по законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой - Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что "книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает".

Ранее в сети появились списки книг, якобы, для изъятия из продажи на маркетплейсе "Мегамаркет". В него вошли около 200 позиций, многие из которых – классические произведения. Составители списка предположили, что эти книги могут нарушать закон об ЛГБТ*-пропаганде.

Позже, правда, выяснилось, что список был "черновой" и "предварительный", составленный до принятия закона. С его принятием, якобы, продавцы книг получили четкие определения того, что относить к ЛГБТ*-пропаганде.

"Ни "Мегамаркет" (что подтвердил мне директор по связям с госорганами Павел Глухов), никакие другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и пр. Почему пресс-служба "Мегамаркета" верифицировала актуальность списка "Коммерсанту", распространив заведомую неправду, сейчас выясняется в ходе внутреннего разбирательства", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

Между тем, новостью про список запрещенной классики уже начали возмущаться. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не смог "сдержать эмоции и промолчать".

"Понятно, что этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов. Надеюсь, что это получит надлежащую общественную оценку, а в нашей жизни подобные эксцессы или провокации будут случаться как можно реже", - сказал губернатор.

В то же время в комитете Госдумы по культуре поддержали идею составления "черных списков" и заявили, что некоторые произведения классиков не стоит продавать. "Мы все прекрасно понимаем, что и у классиков в том числе есть вещи, по крайней мере, не для свободной продажи. Думаю, что в целом это правильное явление. Это правильное положение, правильный поступок. И маркетплейс, как мы понимаем, является местом, где может что угодно купить кто угодно, лишь бы у него была карточка платежная", - цитирует радио "Говорит Москва" первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова.

*"международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории России.

Теги: александр хинштейн, лгбт*, черный список, книги


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