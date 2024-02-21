21 Февраля 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Случаи международного усыновления на Среднем Урале свелись к нулю

За последние годы на Среднем Урале суды почти перестали рассматривать дела об усыновлении детей иностранцами. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.
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Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, на протяжении последних 10 лет наблюдается тенденция к снижению данной категории дел.

"В 2023 году такие дела Свердловским областным судом рассматривались, но это единичные случаи. Если 5-10 лет назад это были десятки дел, то сейчас их было рассмотрено меньше 10. В основном это дела, когда заявление подается одним из супругов, являющимся иностранным гражданином, но семья проживает в России. В прошлом году было рассмотрено дело, когда усыновителем являлся гражданин Сербии, но проживает здесь. Его супруга, она же является матерью ребенка – гражданка РФ. Речь не идет о том, что семья уезжает. Или усыновители проживают за границей и усыновляют нашего ребенка, и он будет проживать там", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что случаи международного усыновления на Среднем Урале (когда усыновитель живет в другой стране) сейчас сведены к нулю.

Напомним, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд пока не планирует внедрять в свою работу искусственный интеллект.

Теги: суды, усыновление, дети, иностранцы


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