Случаи международного усыновления на Среднем Урале свелись к нулю

За последние годы на Среднем Урале суды почти перестали рассматривать дела об усыновлении детей иностранцами. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, на протяжении последних 10 лет наблюдается тенденция к снижению данной категории дел.

"В 2023 году такие дела Свердловским областным судом рассматривались, но это единичные случаи. Если 5-10 лет назад это были десятки дел, то сейчас их было рассмотрено меньше 10. В основном это дела, когда заявление подается одним из супругов, являющимся иностранным гражданином, но семья проживает в России. В прошлом году было рассмотрено дело, когда усыновителем являлся гражданин Сербии, но проживает здесь. Его супруга, она же является матерью ребенка – гражданка РФ. Речь не идет о том, что семья уезжает. Или усыновители проживают за границей и усыновляют нашего ребенка, и он будет проживать там", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что случаи международного усыновления на Среднем Урале (когда усыновитель живет в другой стране) сейчас сведены к нулю.

Напомним, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд пока не планирует внедрять в свою работу искусственный интеллект.