На ДЭГ согласились более 2,7 миллионов россиян

Более 2,7 млн заявлений подали россияне на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Еще более 1,2 млн заявлений подано для голосования по месту нахождения. Принимать заявления будут до 11 марта, напомнила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сами выборы состоятся 15-17 марта.

ДЭГ будет проводиться в 29 регионах, но в Москве избиратели могут не подавать заявление заранее.

Ранее ЦИК опубликовал статистику по доле заявок на ДЭГ от общего числа избирателей по регионам. Лидирует Чувашия – там заявки на ДЭГ подал каждый пятый избиратель. Также в топе Камчатка и Алтайский край.