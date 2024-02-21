21 Февраля 2024
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Экономика Тюменская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

Белорусские "МТЗ" и "АМКОДОР" могут запустить производство в Тюменской области

Возможности для инвестиций в Тюменской области и взаимодействие с национальным центром маркетинга стали главными темами переговоров генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова с белорусскими коллегами. В частности, запланировано сотрудничество региона и крупнейших производителей техники Беларуси.

Компании "АМКОДОР" направлено конкретное предложение о размещении завода в Тюменской области. Планируется продолжать взаимодействие с этими предприятиями о локализации части производства в регионе. Также представители области обсудили вопрос содействия через центр "Мой бизнес" размещения тюменских товаропроизводителей на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь обсудили в Минске. Среди перспективных направлений – экспорт семян рапса из Тюменской области, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Точки роста рассмотрели на семинаре в Торговом представительстве РФ в Беларуси. В Минске состоялся белорусско-тюменский бизнес-форум. Его задача – познакомить представителей тюменского и белорусского бизнеса для дальнейшего сотрудничества.

Теги: Николай Пуртов, Минск, Тюмень


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