Нужно повышать престиж. Путин обсудил с главой Свердловского профсоюза, как привлечь ветеранов и молодежь к трудовым профессиям

Российский предприниматель и общественный деятель Роман Путин обсудил вопросы кадрового дефицита с председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских. Напомним, что двоюродный племянник президента страны прибыл в Екатеринбург 20 февраля. Вчера ему устроили экскурсию по заводу "Пенетрон", а сегодняшний день начался с обсуждения проблемы привлечения молодежи и ветеранов к трудовым профессиям.

На встрече была поднята тема популяризации рабочих профессий и образа "человека труда" в целом среди молодежи. Как передает корреспондент Накануне.RU, Андрей Ветлужских предложил привлечь подрастающее поколение к работе на предприятиях искусством, припомнив московскую выставку "Труд".

"В Москве на Тверской как-то временно собрали со всех музеев страны картины "Труд" и сделали двухмесячную выставку. Идея-то хорошая – сделать выставку картин, причем, она может быть передвижная, если вы возьмете это как совместный проект, с федерациями Урала договоримся", – предложил Путину глава профсоюза.

Для начала, можно собрать картины со всей Свердловской области и водить на выставки школьников, убивая сразу двух зайцев: приобщать детей к искусству и продвигать среди них имидж и статус "человека труда". Роман Путин оценил идею, признавшись, что сам с удовольствием посетил бы такую выставку. Какого-то конкретного решения принято не было, однако над идеей однозначно было решено подумать.

Еще один способ привлечь молодое поколение на предприятия – это молодежные форумы с почетными представителями профессий. Именно они лучше всего могут описать свою работу и развеять миф, что сотрудник завода – это непрестижно.

"Мы вчера на предприятии были. Мне что понравилось, там люди умеют переносить на слушателя свой блеск глаз, гордость за результаты своего труда. Это редкое свойство. Мы с сотрудником лаборатории разговаривали – человек живет своим делом, я же вижу это", – поделился впечатлениями об уральских рабочих Путин.

Ветлужских согласился, что такими людьми можно завлечь школьников, однако уже работающей молодежи надо дать большее, чем вдохновение – уверенность в завтрашнем дне и пример того, что твои старания в сфере труда окупятся. А потому стоит привлекать к таким форумам профессионалов, удостоенных наград и всеобщего признания.

Решить кадровый дефицит также помогут ветераны предприятий, однако для этого необходимо решить вопрос с индексацией пенсии, которая заканчивается, как только пожилой гражданин повторно выходит на работу. По словам Ветлужских, треть от всех 42 млн пенсионеров страны уже работает, другая треть точно не пойдет по тем или иным причинам, однако оставшуюся часть государство все еще может привлечь. Без них кадровые дыры закрыть будет весьма сложно, поскольку все больше молодежи охотнее идет в сферу доставки, где не нужно сложное обучение, а зарплата может доходить до 100 тыс. рублей в месяц.

"Есть ветераны, которые готовы вернуться на работу. Мы продвигаем, что пенсионеры готовы на несколько месяцев за станок вернуться, но нужна бронь, ведь у них перестает идти индексация – многие из-за этого и не хотят идти. Людей не хватает в медицине, на предприятиях с гособоронзаказом и в наставничестве: хотя бы в этих трех профессиях, пока нехватка кадров пусть хотя бы на два года индексировать пенсии", – заявил глава областного профсоюза, отметив, что это пока только идея, к которой государство могло бы прислушаться.

Напомним, что с аналогичной инициативой вчера перед региональным заксобранием выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх.

Глава свердловского профсоюза попросил поддержать идею провести в Кремлевском дворце съездов с участием президента Владимира Путина всероссийский слет председателей советов ветеранов предприятий страны, в котором порядка 2 тыс. человек. По его словам, это станет явным политическим сигналом всем собственникам оказывать серьезное содействие деятельности Советам и бывшим работникам предприятий.

Чтобы рабочую поездку в Екатеринбург Роман Путин вспоминал с теплом, Андрей Ветлужских вручил ему памятную монету из серии "Человек труда", посвященную работникам трудовых профессий: металлург, транспортник, нефтегаз, шахтер и строитель. Монета номиналом 10 рублей была выпущена на Московском монетном дворе и уже является своеобразным сувениром, который есть практически у каждого областного чиновника.

"В основе процветания любого государства стоит человек труда. Сегодня практически у всех основных чиновников стоит такая монета. Поэтому я вам тоже такую вручаю. Монета хоть и всего 10 рублей, но на Ozon сейчас уже 200 рублей стоит", - отшутился Ветлужских.

Напомним, что сегодня Роман Путин также откроет свердловское отделение "Всероссийского комитета поддержки Путина" на площадке Окружного дома офицеров.