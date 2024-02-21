ЦБ: Страхование не распространяется на средства в электронных кошельках

Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Центробанк России после отзыва лицензии у "Киви банка".

"Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", - говорится в официальной группе ЦБ в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке.

В то же время ЦБ указал, что жалобу на возврат денег с кошелька отправлять в ЦБ не имеет смысла, но можно обратиться в Агентство страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что после отзыва лицензии у "Киви банка" заблокирован вывод денег из Qiwi-кошельков и их пополнение. Также сервис начал блокировать пополнение кошельков.

По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Причина отзыва лицензии – нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России. Последний за последний год пять раз применял к лишившейся в итоге лицензии организации различные санкции. Например, дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, Киви банк систематически нарушал законы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.