В Москве запущен отсчет до дня добычи в Югре 13-миллиардной тонны нефти

Губернатор Югры Наталья Комарова поучаствовала в пленарной сессии, посвященной ключевым достижениям и результатам развития в энергетике. Мероприятие состоялось в рамках форума национальных достижений на полях Международной выставки-форума "Россия" в Москве. Запущен отсчет до добычи в Югре 13-миллиардной тонны нефти.

Счетчик по добыче 13-миллиардной тонны югорской нефти был официально запущен в павильоне Югры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, губернатором Натальей Комаровой и семьей Рещиковых – династией геофизиков, посвятивших своей работе полтора века.

Достичь отметки в 13 миллиардов тонн планируется к январю 2025 г., уточняет департамент внутренней политики Югры.