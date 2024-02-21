В Тюменской области на 18% выросло количество IT-компаний

IT-индустрия Тюменской области претерпела изменения за последние годы. Эпидемия коронавируса, санкционные ограничения стали толчком к новым преобразованиям и решениям, которые качественно повлияли на всю цифровую отрасль и экономику в целом. Это касается непосредственного роста числа IT-компаний: начиная с 2020 г., их число выросло на 18% (до 797 организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, созданием баз данных и обработкой данных).

"Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требуется также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве, по новым условиям аккредитации и т.д. Чтобы поддерживать активный диалог, мы на постоянной основе собираемся с представителями отрасли для обсуждения актуальных вопросов, активно вовлекаем представителей компаний в перспективные проекты и мероприятия", - цитирует департамент информатизации Тюменской области своего директора Станислава Логинова.

В Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 г. Кроме того, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0% и применяется пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН.