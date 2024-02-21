ФСБ задержала россиянина по делу о минировании в подмосковной Лобне
Федеральная служба безопасности России задержала уроженца Ярославля по делу о минировании машины в подмосковной Лобне. ФСБ утверждает, что мужчина планировал совершить теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов, получив задание от украинских спецслужб.
Вечером 19 февраля в Лобне вводился режим "Загорск" после обнаружения автомобиля, начиненного взрывчаткой.
По данным ФСБ, взрывное устройство заложили под автомобиль, припаркованных у одного из административных зданий.
Пострадавших нет, устройство обезвредили взрывотехники.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.