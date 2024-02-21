В Испании призвали ЕС расследовать убийство пилота-перебежчика Кузьминова

Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призвала власти Евросоюза расследовать убийство пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, сообщает издание Mundo.

Партия заявляет, что сначала Гражданская гвардия расследовала произошедшее как "сведение счетов". Однако после того, как была установлена личность убитого, "все признаки указывают на внесудебную казнь, заказанную российскими властями", утверждает Ciudadanos. При этом партия не привела никаких доказательств этому обвинению, сообщает РИА Новости.

По данным испанской прессы, убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса провинции Аликанте еще 13 февраля. Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

19 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании. "Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Испанское агентство EFE сообщало, что возле убитого найдены поддельные документы.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).