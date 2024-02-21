В Тюмени нашли 1,5 млрд на развитие территории у озера Алебашево

В Тюмени объявлен аукцион на реконструкцию пространства возле озера Алебашево. Документы опубликованы на портале Госзакупок.

"Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, строительству улиц в квартале: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – река Тура", - говорится в заявке.

Лот размещен МКУ "Муниципальные закупки города Тюмени". На указанное строительство готовы потратить 1,504 млрд руб. Заявки принимают с 19 по 27 февраля.

Напомним, что тема с благоустройством озера и прилегающих зон достаточно долгоиграющая в тюменской повестке. На совещании по нацпроектам, которое 25 октября 2019 г. провёл в Тюмени тогдашний полпред президента в УрФО Николай Цуканов, заместитель губернатора региона Лариса Теплоухова сообщила, что масштабная очистка озера Алебашево отложена до 2022 г. Во время работ по очистке озера вскрылись дополнительные нюансы и контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Примечательно, что речь идет о 67 млн руб. "Мы остаемся в национальном проекте, но срок переносится", - заявила она.

30 октября 2019 г. на полях форума "100+" мэр Руслан Кухарук в интервью Накануне.RU прокомментировал перенос сроков. Тогда он заявил, что городские власти "заинтересованы в том, чтобы очистка прошла максимально быстро".

"Тогда мы сможем приступить к следующему этапу – благоустройству прилегающей территории и воплощению тех планов, о которых мы договорились с бизнесом и жителями. Тот событийный парк Алебашево, который представляли на нескольких площадках, и то, что сегодня презентует Агентство стратегических инициатив в рамках проекта "100 городских лидеров", мы можем вести параллельно с разработкой проектной документации на благоустройство, включение в него сцены, спортивной зоны, площадки для общепита. Мы надеемся, что удастся это "запараллелить". Что касается сроков очистки, есть методика такого рода мероприятий. Тот срок, который есть, сложился после того, как непосредственно занялись очисткой, потребовалось изменить ее способ. Вопрос технический, связан именно с выполнением работ. Теперь можно будет параллельно разрабатывать документы и чистить озеро", - сказал тогда Кухарук.