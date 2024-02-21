В Тюмени нашли 1,5 млрд на развитие территории у озера Алебашево

21 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени нашли 1,5 млрд на развитие территории у озера Алебашево

В Тюмени объявлен аукцион на реконструкцию пространства возле озера Алебашево. Документы опубликованы на портале Госзакупок.

"Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево, строительству улиц в квартале: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – река Тура", - говорится в заявке.

Лот размещен МКУ "Муниципальные закупки города Тюмени". На указанное строительство готовы потратить 1,504 млрд руб. Заявки принимают с 19 по 27 февраля.

Напомним, что тема с благоустройством озера и прилегающих зон достаточно долгоиграющая в тюменской повестке. На совещании по нацпроектам, которое 25 октября 2019 г. провёл в Тюмени тогдашний полпред президента в УрФО Николай Цуканов, заместитель губернатора региона Лариса Теплоухова сообщила, что масштабная очистка озера Алебашево отложена до 2022 г. Во время работ по очистке озера вскрылись дополнительные нюансы и контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть. Примечательно, что речь идет о 67 млн руб. "Мы остаемся в национальном проекте, но срок переносится", - заявила она.

30 октября 2019 г. на полях форума "100+" мэр Руслан Кухарук в интервью Накануне.RU прокомментировал перенос сроков. Тогда он заявил, что городские власти "заинтересованы в том, чтобы очистка прошла максимально быстро".

"Тогда мы сможем приступить к следующему этапу – благоустройству прилегающей территории и воплощению тех планов, о которых мы договорились с бизнесом и жителями. Тот событийный парк Алебашево, который представляли на нескольких площадках, и то, что сегодня презентует Агентство стратегических инициатив в рамках проекта "100 городских лидеров", мы можем вести параллельно с разработкой проектной документации на благоустройство, включение в него сцены, спортивной зоны, площадки для общепита. Мы надеемся, что удастся это "запараллелить". Что касается сроков очистки, есть методика такого рода мероприятий. Тот срок, который есть, сложился после того, как непосредственно занялись очисткой, потребовалось изменить ее способ. Вопрос технический, связан именно с выполнением работ. Теперь можно будет параллельно разрабатывать документы и чистить озеро", - сказал тогда Кухарук.

Теги: Алебашево, Тюмень, реконструкция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2022 14:25 Мск Глава Тюмени рассказал о деталях реконструкции территории озера Алебашево
Ранее 20.09.2020 13:00 Мск В Тюмени открыли первый в стране парк дружбы России и Южной Кореи
Ранее 20.07.2020 10:54 Мск Глава Тюмени представил проект парка Алебашево на заседании Агентства стратегических инициатив
Ранее 25.10.2019 12:22 Мск Тюменские власти переносят сроки очистки озера Алебашево 

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети