СМИ: Telegram предложил пользователям премиум-подписку в обмен на их СМС-ки

Telegram начал предлагать пользователям свою премиум-подписку в обмен за использование их телефона для "ретрансляции" СМС-сообщений. Сообщается, что мессенджер будет передавать через устройства пользователя до 150 сообщений в месяц. Эксперты считают, что схема может оказаться нелегальной и приведет к "всплеску мошенничества и спама".

По данным "Коммерсанта", Telegram рассылает предложение в тестовом режиме. В предложении указывается, что мессенджеру нужны телефоны пользователей для рассылки кодов верификации. Речь идет в том числе об СМС за границу, расходы за них, как и абонентскую плату, должен покрывать сам абонент.

В Tele2 заявили, что предложение Telegram нелегитимно, а оператор может заблокировать такие СМС.