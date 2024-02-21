Республиканцы в Конгрессе США готовятся к шатдауну правительства в марте

Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, ожидают приостановки работы федерального правительства в начале марта, сообщает Axios.

По данным издания, республиканцы за закрытыми дверями перешли от "оптимистически осторожной позиции" к ожиданию шатдауна правительства.

Уточняется, что из-за отсутствия договоренностей о продлении финансирования некоторые правительственные программы и ведомства приостановят работу 1 марта, а 8 марта наступит шатдаун всего правительства.

Конгресс до сих пор не согласовал бюджет на 2024 финансовый год. Напомним, палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, который предусматривает выделение помощи Украине и Израилю. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом.