21 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заблокированы пополнение и вывод денег из Qiwi-кошельков

После отзыва лицензии у Киви банка заблокирован вывод денег из Qiwi-кошельков и их пополнение.

Об этом сообщает РИА Новости. "Платеж нельзя провести", - пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька. Также сервис начал блокировать пополнение кошельков. "Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", - сообщается при попытке пополнения кошелька.

Кроме того, Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам Qiwi после падения их стоимости почти на 25%, возобновление торгов в обычном режиме ожидается в 10.45 (мск). По состоянию на 10:11:00 цена составила 362 рубля (отклонение - 24,74 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (481 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион с 10:15:00... Окончание аукциона и возобновление торгов в 10:45:00", - говорится в сообщении биржи

Банк России отозвал лицензию у АО Киви банк (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Причина отзыва лицензии – нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России. Последний за последний год пять раз применял к лишившейся в итоге лицензии организации различные санкции. Например, дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, Киви банк систематически нарушал законы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Теги: QIWI-кошелек, QIWI банк, Киви банк


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Ранее 21.02.2024 11:54 Мск ЦБ: Страхование не распространяется на средства в электронных кошельках

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