И у классиков есть вещи не для свободной продажи – депутат Госдумы

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что появившийся в сети и СМИ список книг для изъятия из продажи маркетплейса "Мегамаркет" является "черновым" и "неактуальным".

Напомним, торговая площадка Сбера ранее подтвердила появление "черного списка" из примерно 200 книг, которые планируется изъять из продажи из-за закона о запрете ЛГБТ*.

Baza со ссылкой на PR-директора АКИТ Наталью Галкину пишет, что список действительно был подготовлен организацией в конце 2022 года, но только как наглядный пример. Тогда законопроект лишь обсуждался и в ассоциации решили указать на книги, вероятно подпадающие под закон. Список составляли представители отрасли книготорговли (по словам Галкиной — 80% рынка).

Галкина заявила, что "никто уже не помнит", чем руководствовались при составлении списка. По ее словам, в список попали и классические произведения, поскольку на тот момент не было четких критериев определения "запрещенки".

В список попали такие произведения как "Неточка Незванова" Федора Достоевского", "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда, "Декамерон" Джованни Боккаччо и др.

Тем временем, в Госдуме уже заявили, что составление таких списков – "правильное явление", а "у классиков в том числе есть вещи, по крайней мере, не для свободной продажи". Интересно, что депутаты фактически признают неэффективность принятых ими ранее законов, которые ограничивают продажу несовершеннолетним "взрослых" материалов.

"Мы все прекрасно понимаем, что и у классиков в том числе есть вещи, по крайней мере, не для свободной продажи. Думаю, что в целом это правильное явление. Это правильное положение, правильный поступок. И маркетплейс, как мы понимаем, является местом, где может что угодно купить кто угодно, лишь бы у него была карточка платежная", - цитирует радио "Говорит Москва" первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова.

*"международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории России.