"Не сможет заменить судью": Свердловский облсуд не будет прибегать к помощи ИИ

Свердловский областной суд пока не планирует внедрять в свою работу искусственный интеллект. Об этом заявил председатель облсуда Владимир Дмитриев.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, что касается составления судебных актов и решений с помощью ИИ, пока об этом говорить рано.

"Искусственный интеллект не сможет полностью заменить судью. При разрешении споров и привлечении к ответственности есть определенные моменты, которые суд должен оценить. Не думаю, что машина могла бы заменить человека", - отметил председатель областного суда.

Недавно стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области может начать привлекать чат-ботов для написания судебных решений. Как пояснил Дмитриев, отвечая на вопрос Накануне.RU, Свердловский облсуд делать этого пока не собирается.

"Наверное, искусственный интеллект можно использовать для внесения какой-то информации в судебный приказ, необходимых и обязательных реквизитов. В любом случае, окончательное решение будет принимать человек – судья. На нем будет лежать вся ответственность. Какие-то элементы ИИ, наверное, будут присутствовать в ближайшем будущем. Когда будет необходимо проверить на соответствие процессуальное обращение гражданина – соответствует оно определенным требованиям или нет", - добавил Владимир Дмитриев.