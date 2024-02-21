Больше трети россиян в этом году начнут учить иностранный язык

44% россиян планируют начать учить иностранный язык в 2024 году. Несмотря на "разворот на восток", сограждане упорно выбирают в качестве иностранного английский: 29% респондентов будут учить именно его. Китайский отстает в четыре раза, но занимает вторую позицию – 7%. В топ вошли также французский, немецкий, итальянский и испанский.

Опрос проводил сервис "Авито Услуги" среди 10 тыс. респондентов по всей России.

Главной мотивацией для изучения иностранного языка становится личное развитие – эту причину назвали 68% тех, кто собирается обучаться. Еще 38% учат языки, чтобы путешествовать, 19% - для общения с иностранцами, 18% - для работы и только 9% - для учебы.

Большинство россиян будет учить иностранный язык самостоятельно через онлайн приложения (63%), 38% выбрали онлайн-курсы, очные групповые занятия будут посещать 21%.