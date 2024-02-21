21 Февраля 2024
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Общество В России За рубежом
Фото: Reuters

РПЦ констатировала "резкий отход Ватикана от христианства"

Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ пришла к выводу, что последняя декларация Ватикана "Fiducia supplicans", принятая Конгрегацией вероучения Римско-католической церкви, противоречит христианству. Об этом сообщает сайт Московской Патриархии (МП).
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Как сообщалось, в декабре римский папа Франциск подписал документ, официально разрешающий "благословлять" содомитов. Вероятно, это стало реакцией на требования немецких католиков, требующих такого разрешения, которое и так дается содомитам, но без санкции Ватикана. Накануне.RU писало о том, что вопрос грозит расколом в римско-католической церкви. И Франциск такой документ подписал. При этом он был истолкован в иезуитском ключе, совмещая несовместимое. Якобы благословение дается не на сами половые извращения, которые Ватикан пока не называет "браком", а это просто благословение тем, кто хочет помощи Божией.

Председатель Отдела внешних церковных связей МП митрополит Антоний ранее ушел от ответа на вопрос о том, как бы он прокомментировал декларацию Ватикана о "благословении" сожительств содомитов. Однако возмущение среди православных верующих, возмущенных сохраняющимися как ни в чем не бывало дружескими связями с Ватиканом, вынудило МП отреагировать, хотя и очень скупо.

"Члены Синодальной библейско-богословской комиссии были единогласны в том, что данное нововведение отражает резкий отход от христианского нравственного учения", - сказано в сообщении.

Результаты работы комиссии по данному вопросу будут направлены на рассмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Характерно, что председателем комиссии является бывший глава ОВЦС митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), который много лет поддерживает тесные связи с Ватиканом и которого некоторые верующие считают филокатоликом.

Позиция Церкви на содомский грех не меняется в течение двух тысяч лет. Это является извращенной формой смертного греха блуда, закрывающего человеку возможность спасения души. Некоторые святые отцы первых веков высказывались по отношению нему с особым омерзением.

Что касается осуждения документа комиссией, то православный эксперт Александр Вознесенский считает, что митрополит Иларион тайно метит в патриархи и почувствовал момент, когда он может упрочить свои позиции.

"Он нанес очень серьезный удар по ОВЦС и м. Антонию Севрюку, который не только не замечает ухода католиков от христианского учения, но даже после того, как католики опубликовали этот скандальный документ, он пошел в католический центр "Покровские ворота" для презентации книги папы римского. Такого позорного поведения сложно было ожидать от руководства ОВЦС, но м. Антоний на это решился. Теперь же Алфеев нанес ему в ответ очень серьезный удар... М. Иларион очень умный человек, умный дипломат и очень хорошо чувствует обстановку, что и позволяло ему всегда не плохо плавать в церковно-политическом пространстве. Вот и сейчас он прекрасно чувствует, что ситуация меняется существенно и надолго, что либеральная повестка в России не только перестала быть актуальной - она вызывает отвращение у подавляющего большинства светского и церковного общества. А вот Севрюк... бегает к католикам и делает неуместные шаги и заявления, чем копает себе яму", - пишет Вознесенский.

Теги: РПЦ, Ватикан


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