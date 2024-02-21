"Мегамаркет" подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ*

Маркетплейс "Мегамаркет" изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В списке - более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других. Ранее он был опубликован в Сети. В компании подтвердили, что указанный список книг действительно существует.

В маркетплейсе уточнили, что список был собран еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в интернете, СМИ, книгах и других источниках.

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацию ЛГБТ*.

Ранее сообщалось, что отношение граждан России к ЛГБТ-сообществу* стало более негативным. Как считают правозащитники, это влияние закона о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", который был принят десять лет назад и существенно ужесточен в 2022 году.

* Запрещенное в России экстремистское движение.