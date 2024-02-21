Пуск британской баллистической ракеты "Trident 2" закончился крушением

ВМС Великобритании провели неудачное испытание баллистической ракеты "Trident 2", запустив ее с атомного подводного ракетоносца HMS Vanguard. На субмарине во время запуска находился министр обороны королевства Грант Шаппс.

По данным The Sun, испытания проходили в 30 января этого года. После пуска ракета, способная нести ядерную боеголовку, упала в океан в нескольких десятках метров от подлодки. Это уже второй неудачный запуск "Trident 2" – предыдущие испытания состоялись в 2016 году и тоже не увенчались успехом.

По данным Минобороны Великобритании, учения проходили у побережья американской Флориды. В ведомстве добавили, что хоть в ходе испытаний и "произошла аномалия", средства ядерного сдерживания "остаются эффективными".

Между тем, издание сообщает, что у ракеты, вышедшей из пусковой установки с помощью сжатого газа, не сработали ускорители первой ступени. 58-тонная ракета с имитацией боеголовки упала в океан и затонула. Сообщается, что британские военные начали операцию по подъему частей секретной ракеты с морского дна.