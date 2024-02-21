Бастрыкин поручил доложить ему о стрельбе, которой пермские полицейские остановили нарушителя ПДД

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о стрельбе, которую открыли полицейские в Прикамье из табельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи проводят проверку по факту получения ранений пассажиров автомобиля. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, поскольку водитель не подчинился требованиям и не остановил транспорт.

Напомним, вечером, 19 февраля, на автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21099 без номеров. Сотрудники ГИБДД потребовали остановить машину, однако водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование. Водитель опасно маневрировал и создал угрозу для других граждан. В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили огнестрельное оружие: сперва были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, затем - по колесам автомобиля. Пострадали двое пассажиров - девушка и мужчина. У всех были признаки алкогольного опьянения. Водителя задержали. Правоохранители установили, что 21-летний водитель пьян. Также он не имел водительского удостоверения. А номера машины были сняты с регистрационного учета.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Девушка находится в тяжелом состоянии. Мужчина самовольно покинул больницу вскоре после госпитализации.