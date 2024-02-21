ЦБ отозвал лицензию у Киви банка

Банк России приказом отозвал лицензию у АО Киви банк (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России.

Причина отзыва лицензии – нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России. Последний за последний год пять раз применял к лишившейся в итоге лицензии организации различные санкции. Например, дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, Киви банк систематически нарушал законы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк много раз открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Киви банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. Выплата вкладов производится Агентством по страхованию вкладов, сообщает Центробанк.