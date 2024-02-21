21 Февраля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Сибирский ФО Уральский ФО Томская область
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" повысила надежность инфраструктурных объектов в трех регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и комплекс планово-профилактических работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Тюменской и Томской областях. Цель – обеспечение высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На НПС "Александровская" проведены работы по подключению к технологическим трубопроводам резервуара для нефти объемом 20 тыс. куб. м. Резервуар с понтоном был построен взамен демонтированного, который эксплуатировался с 1984 года и выработал ресурс. Решение о возведении новой емкости было принято на основании диагностического обследования. Строительно-монтажные работы велись с апреля 2022 года. Проведены работы по устройству кольцевого фундамента, монтажу металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов с системой пожаротушения и вспомогательных коммуникаций. Смонтирована система электрохимической защиты для предотвращения коррозии металлоконструкций резервуара и технологических трубопроводов.

В ходе плановой 96-часовой остановки МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск специалисты заменили ненадежные секции трубы, выявленные в результате диагностического обследования. Общая протяженность замененных участков составила 257 м.

Кроме того, в период плановой остановки работы двух магистральных нефтепроводов проведена замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности.

В ремонтах было задействовано более 250 человек, использовалось свыше 80 единиц спецтехники.

Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.

Теги: Трансефть Сибирь, инфраструктура, резервуар


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