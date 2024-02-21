21 Февраля 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Польские фермеры практически полностью заблокировали границу с Украиной

Польские фермеры накануне практически полностью заблокировали границу с Украиной - они заблокировали шесть КПП, причем через некоторые не пропускали даже автобусы и легковые автомобили.
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Акции протеста начались 9 февраля. Польские фермеры недовольны тем, что к ним предъявлются жесткие требования в соответствии с правилами ЕС, в то время как к украинской сельскохозяйственной продукции - нет. Это нарушает принцип конкуренции и ведет к убыткам местных производителей.

Вчера был был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП "Корчовая – Краковец". Как заявило Западное региональное управление погранслужбы Украины, было резко ограничено движение автобусов и легковых автомобилей и на других на КПП. А возле КПП "Медыка – Шегини" перекрыли железную дорогу и высыпали на пути часть зерна из грузовых вагонов. После вмешательства полиции дорога была разблокирована. Фермеры заявили, что они просто в отчаянии из-за наплыва зерна с Украины. Это уже второй подобный инцидент. Первый случаился 11 февраля на КПП "Дорогуск – Ягодин". Тогда пришлось объясняться министру сельского хозяйства Польши Чеслав Секрский, который назвал инцидент "актом отчаяния", но призвал понять и фермеров.

А вот вчера пришлось вмешаться уже министру внутренних дел Польши Марчину Кервинскому, так как на одном из плакатов, которые польские фермеры развесили на своих тракторах, был лозунг: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и с нашими чиновниками". А рядом был прикреплен флаг СССР. Он заявил, что это "преступные действия" и уже работает прокуратура.

Вице-премьер киевского правительства Александр Кубраков обвинил польских фермеров в работе на Россию. Он сказал, что Россия использует сложившуюся ситуацию "для раскола европейского единства".

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский пригрозил ввести тотальное эмбарго на польские продукты питания. В Польше не замедлили с ответом. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подчеркнул, что в случае торговой войны Украина потеряет больше, чем Польша, потому что торговый баланс составляет минус 600 миллионов злотых, то есть Польша ввезла товаров с Украины на эту сумму больше, чем Украина - польских товаров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не могут лишить права фермеров на законный протест. Он надеется на переговоры с Киевом, но преследовать фермеров никто не будет.

В свою очередь, Владимир Зеленский обвинил польских фермеров, назвав их действия "ежедневной демонстрацией эрозии солидарности" и издевательством в условиях борьбы его режима против России, который якобы сражается за европейское будущее.

Однако поляки видят происходящее в ином свете. Один из лидеров протеста Роман Кондрув заявил, что поляков несправедливо обвинять в том, что они против Украины. Напротив, Польша помогла Украине. Но та теперь наносит ущерб Польше под предлогом, что ей все можно из-за военного конфликта. В результате польские фермеры не могут продать все свое зерно, терпя большие убытки.

Теги: Польша, Украина, протест, зерно, граница, фермеры


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