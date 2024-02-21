Буданов* высказался о положении ВСУ

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ.

Он сделал это в разговоре с Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

Ранее теперь уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал статью, в которой обвинил политический режим в провале мобилизации.

"Мы должны признать значительное преимущество, которое имеет Россия в мобилизации людских ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институтов Украины увеличить численность своих вооруженных сил без использования непопулярных мер", - заявил Залужный.

Эта фраза – явный упрек в адрес Зеленского, с которым у Залужного – большие разногласия. Фактически, режим обвинен в том, что он не может нормально мобилизовать людей, без использования отлова на улицах и других "непопулярных мер". Данный упрек является очередным заочным ответом Зеленскому, который "переводит стрелки" в вопросе мобилизации на военное руководство, чтобы отвести негатив от себя.

*Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.