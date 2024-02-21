В Госдуме предложили отмечать день начала СВО на государственном уровне - законопроект

Лидер думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внес в нижнюю палату парламента законопроект об установлении памятной даты 24 февраля. Он предлагает назвать эту дату Днем участника СВО, передает ТАСС.

В пояснительной записке Миронов указывает, что "установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи".