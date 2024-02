Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Крупные китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом "Известиям" сообщил гендиректор "Первой группы" Алексей Порошин и коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.