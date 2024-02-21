Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Крупные китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом "Известиям" сообщил гендиректор "Первой группы" Алексей Порошин и коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.

Отмечается, что данные три банка, а также Agricultural Bank of China в прошлом году стали основными кредиторами российских банков в Китае.

Китайские организации объясняют отказы российским клиентам "внутренней политикой компании".

Эксперты считают, что ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются.

Ранее из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ тоже ограничили расчеты с РФ, а также стали закрывать счета компаниям и физлицам.

Также с декабря прошлого года турецкие банки почти полностью перестали принимать деньги из российских финансовых организаций. Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ". Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.