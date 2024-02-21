На Сиреневом бульваре в Екатеринбурге огонь повредил четыре автомобиля

В среду рано утром в Екатеринбурге загорелись несколько автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около пяти часов утра поступил сигнал о пожаре на Сиреневом бульваре в микрорайоне ЖБИ. Огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля Peugeot Partner. Также пострадали кузова машин Lada Largus, Lada XRAY и Chevrolet Lacetti.

В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар оказался потушен в течение пяти минут.

Причина возгорания четырех автомобилей сейчас устанавливается.