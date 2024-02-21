Глава Генштаба России наградил бойцов, отличившихся при освобождении Авдеевки

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Также офицер подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой "Центр", приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки (ДНР) под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.