Завод "Балтика" собрался делать коктейли

"Балтика" подала заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для пива и крепкого алкоголя (например, алкогольные коктейли).

С декабря 2023 г. по февраль 2024 г. по тем же 32-му и 33-му классам МКТУ "Балтика" подала заявки на регистрацию и других новых брендов (и текстовый товарный знак, и логотип), в частности, Flash Up, T.G.R. Energy Force, пишут "Ведомости".

Летом прошлого года группа Carlsberg нашла покупателя на свой российский актив – пивоваренную компанию "Балтика". Ранее датская пивоваренная группа объявила об уходе из России на фоне СВО. У "Балтики" в России - восемь заводов, на которых выпускаются напитки более 50 брендов.