В Сургуте мужчина в маршрутке душил маленького ребенка

В Югре прокуратура проводит проверку по инциденту с пассажиром автобуса, применившим физическую силу в отношении ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проверку проводят правоохранительные органы. Ее ход находится на контроле прокуратуры.

Ранее в группе "ЧП Сургут" появилась информация о том, вечером, 20 февраля, около 20.20 в маршрутке мужчина в "поучительных целях" душил маленького мальчика. На замечания пассажиров мужчина хамил. Мальчик, по словам очевидцев, после случившегося не проронил ни слова. Пассажиры вышли на остановке Билецкого и направились в сторону Крылова парка.