Генеральный консул Китая в Екатеринбурге покидает Урал

Срок полномочий генерального консула Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочуня подошел к концу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Цуй Шаочунь работает в Екатеринбурге с марта 2020 года. Генеральное консульство КНР в столице Урала действует с 2009 года.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, полномочия Цуй Шаочуня продлены не будут, а сам он покинет Урал.

"Диппредставительство продолжает свою работу, ждем нового руководителя", - пишет канал.

Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в пятерку российских регионов по банковским вкладам в юанях.