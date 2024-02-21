СМИ: руководство Всероссийского общества глухих подозревают в массовом хищении активов

Стало известно о махинации сразу в шести регионах с недвижимостью, принадлежавшей Всероссийскому обществу глухих (ВОГ).

Это стало причиной задержания практически всего руководства центрального аппарата организации во главе с ее президентом, членом центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Станиславом Ивановым.

Как считает следствие, избавляясь от якобы непрофильных активов, сообщники продали несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене.

В настоящее время нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 млн руб. В 2023 году за аналогичные аферы, но уже с московской недвижимостью на семь лет был осужден 79-летний Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента ВОГ, сообщает "Коммерсант".