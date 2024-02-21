Родным участников спецоперации упростят получение пенсионных накоплений

Родственникам погибших участников специальной военной операции упростят получение пенсионных накоплений.

Об этом говорится в проекте постановления Министерства труда. Речь о средствах, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Подать заявление на наследование можно будет в любое время. В настоящее время это разрешено лишь в течение шести месяцев со дня смерти близкого.

Кроме того, рассмотрят обращение за два месяца, тогда как сегодня на это требуется полгода.

Инициатива направлена, чтобы упростить процесс получения пенсионных накоплений, говорится в пояснительной записке к документу. По закону претендовать на накопления могут ближайшие родственники умершего — дети, супруги, родители (при их отсутствии — братья, сестры, бабушки, дедушки). Однако если человек оставил завещание о том, что деньги должен унаследовать не член семьи, то средства достанутся именно ему.

Выплата производится разово. Для ее получения нужно обратиться в НПФ или Соцфонд - в зависимости от того, где хранятся деньги. Полная сумма перечисляется, только если смерть наступила до назначения накопительной пенсии. В ином случае наследники деньги не получают.

Исключения касаются ситуаций, при которых умершему назначили срочную пенсионную выплату — она начисляется в течение периода, определенного заявителем, но не менее 10 лет. Ее получают граждане, которые сформировали накопления за счет взносов с государственным софинансированием и средств маткапитала. При этом способе сумма сбережений делится на число месяцев и раз в 30 дней начисляется к основной пенсии. В этом случае преемники могут претендовать на невыплаченный остаток средств.

Как заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, инициатива Минтруда может упростить наследование пенсионных накоплений. Основная сложность в этом процессе — это сжатые сроки.

Другая проблема заключается в том, что часто россияне не знают о пенсионных накоплениях родственника и тем более о своем праве их наследовать. Как считает эксперт, необходима активная разъяснительная работа Социального фонда, сообщают "Известия".